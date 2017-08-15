Бывший главный архитектор Житомира будет доказывать в суде, почему «Смачна зупинка» подлежит сносу
Разговоры, о законности возобновления строительных работ по реконструкции «Вкусной остановки» в центре Житомира не утихают. Местные активисты и бывший главный архитектор города упрекают владельцу застройки – Малиновскому, что тот сводит кафе в охранной зоне национального памятника архитектуры. Кроме этого, в последнее невдомек, каким образом предприниматель из павильона общественного питания в 28,5 кв. м, завладел территорией в 450 квадратов.
«Когда выдавались все документы на киоск и павильон, там четко говорилось, что объект находится в охранной зоне памятника архитектуры, памятника национального значения, соответственно, были оформлены документы. Уже в 2011 году странным образом появилось решение исполкома об оформлении права собственности на объект недвижимости площадью 28,5 кв.м, если я не ошибаюсь, под павильон для общественного питания», – рассказывает бывший главный архитектор Житомира Евгения Черкасова.
«Как вы видите строительство продолжается с грубыми нарушениями містобудівничих норм в исторической зоне города. Не выдержано расстояние до памятника архитектуры национального значения и все, что строится вокруг согласовывается с Министерством культуры Украины. Иначе, это нарушение. У нас есть письмо-ответ от Минкульта, в котором четко расписано, что за исполком в министерство по этому месту никто не обращался. То есть, люди просто не парились такое делать», – добавляет общественный активист Валерий Арушанян.
«Охранная зона, даже если она не установлена нормативным градостроительным документом, определяется как две высоты, или две длины, в зависимости от того, что больше в памятники архитектуры. Самая высокая точка у нас – колокольня в 53 метра, мы эту цифру удваиваем, получается 106 метров. В результате 106 метров вокруг памятника архитектуры – это охранная зона. На сегодня строительство осуществляется в 60 метрах», – говорит бывший главный архитектор Житомира.
Предприниматель Олег Малиновский обвинения в свой адрес называет безосновательными. Говорит: все законно, поскольку декларация на строительство восстановлена, а градостроительные условия не просто утверждены, а отстоявшиеся в суде. Показывает соответствующие судебные решения. Вместе с тем поясняет: его объект не заходит в охранную зону памятников, а лишь граничит с ней. Поэтому заключения управления культуры облгосадминистрации достаточно и согласовать его с Министерством культуры Украины не нужно.
«И декларацию, и градостроительные условия у меня действующие, и декларация уже стоит в реестре», – уверяет предприниматель Олег Малиновский.
Вместе с тем делится: вместо «Вкусной остановки» будет одноэтажное кафе «Малина» с летней террасой на втором этаже.
«Людей интересует, что строится сверху. Там будет летняя терраса, она будет деревянная, не из основных конструкций. Я просто покажу градостроительные условия, которые я получил в управлении архитектуры, здесь четко расписано конкретный объект, и какой он должен быть. Второй этаж – открытый этаж без основных ограждающих конструкций», – говорит предприниматель.
Несмотря на все судебные тяжбы по кафе Малиновского продолжаются. В частности, несколько исков от бывшего главного архитектора Евгении Черкасової уже рассматриваются работниками фемиды.
«Я оформила от себя, как физического лица, иск в суд, относительно аннулирования решения исполкома, которым предоставляется право собственности на этот объект. Исходя из документов на землю, где четко указаны ограничения по строительству, там объекта строительства не должно быть. Другой иск касается сноса сооружения, которая сейчас здесь строится. В исковом заявлении приводятся все аргументы относительно того, почему это строительство является самовольным, а в связи с этим оно подлежит сносу», – делится Евгения Черкасова.
«Удивляет то, что сегодня власть, контролирующие органы молчат и мало что делают, я бы сказал бездействуют», – сетует общественник.
В самой же Житомирском горсовете отмечают, что действуют исключительно в рамках закона, а оснований для воспрепятствования предпринимателю в реализации проекта нет. Это будет возможно лишь в двух случаях: нарушении градостроительных условий, или по решению суда.
«Какое будет решение суда, такое решение мы выполним. Если будет решение снести, значит будем сносить, если решение суда будет продолжать строительство, пусть человек строит. Вот и все. У нас нет никаких оснований для того, чтобы блокировать ему работу, чего-то ему не давать. У него есть все документы и он сейчас начал строительные работы. Когда будет строительство в процессе, пройдет некоторое время и единственное, что мы можем сделать – это выехать на объект и проверить выполняет ли он условия, которые прописаны в градостроительных условиях или нет. Если он не выполнит что-то, тогда будут санкции с нашей стороны», – отметил советник Житомирского городского головы Александр Черняхович.
Напомним, с июля этого года дело рассматривалось в Житомирском окружном административном суде: 4 июля 2016 года суд открыл производство по иску ФЛП Малиновского до главного инспектора строительного надзора Государственной архитектурно-строительной инспекции в Житомирской области о признании противоправным и отмене решение №42/16-а от 15.06.2016 года; 25 июля суд рассматривал апелляционную жалобу главного инспектора строительного надзора Государственной архитектурно-строительной инспекции в Житомирской области на постановление Житомирского окружного административного суда по иску физического лица-предпринимателя и отказал в открытии производства.
Как сообщал Житомир.info, пункта по продаже билетов и «Вкусную остановку» открыли на площади Победы осенью 2010 года. Разрешение на изготовления проекта по отводу земельного участка 0,05 га на площади Победы, 13а для строительства и обслуживания зданий торговли Павел Малиновский, брат Олега, получил в мае 2013 года, в то время Олег Малиновский был депутатом Житомирского городского совета и членом земельной комиссии. В марте 2016 года владелец «Вкусного остановки» начал ее реконструкцию.11 июня активисты сообщили, что ДАБИ из Киева отменила декларацию о начале строительных работ, но Олег Малиновский говорил, что это не отмена, а просто штрафы за нарушение. 21 июня представители Общественного совета при Житомирской ОГА собрались, чтобы разобраться в ситуации со строительством «Вкусной остановки» на площади Победы. 21 июля люди с плакатами в защиту предпринимателя и его объекта пришли на сессию Житомирского городского совета, но депутаты вопрос «Вкусной остановки» на сессии не рассматривали.