Быть или не быть алкоголя в День города? Для житомирян проведут опрос, где они смогут сами выбрать, что им больше нравится
После того, как городской голова Сергей Сухомлин поздравил с почетным званием Матерей-героинь, председатель ОО “Трезвый Житомир” публично возмущался тем, как члены исполкома допустили продажу алкогольных напитков в День города.
«До Дня города осталось совсем немного времени. Хотелось бы, чтобы этот праздник прошел на высоком уровне. С одной стороны местная власть пропагандирует здоровый образ жизни, а с другой – позволяет продажу алкогольных напитков. На каждый праздник я прихожу и вижу эту вакханалию. Большинство городов Украины не занимаются спаиванием, а отрезвлением общества. Поэтому у меня большая просьба – пересмотреть этот вопрос», – отметил председатель ОО “Трезвый Житомир” Павел Коваль.
Сергей Сухомлин предложил в электронном виде опросить жителей города относительно того, что они хотят и после этого уже решать – быть или не быть алкогольным напиткам на День города.