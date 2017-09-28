Владимир Ширма рассказал о выполнении бюджета и зарплату педагогов Житомирской области
На отчетной пресс-конференции 28 сентября председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма рассказал об ожидаемом перевыполнении бюджета и своевременную выплату заработной платы работникам областных коммунальных учреждений.
Чиновник отметил: не будет задолженности и перед педагогами, даже с учетом повышения последним заработной платы.
«Если принять все местные бюджеты, за 8-9 месяцев поступило более 3 млрд грн. Если говорить об областном бюджете, то он у нас выполнен. Ожидаем, что будет 103 %. Еще ожидаем, что до конца сентября это наполнение будет больше. Если говорить о наших ОТГ, то у них в этом году поступления по сравнению с прошлым больше в 2,6 раза. Сегодня в области на счетах 1 млрд 605 млн грн. На депозитах сейчас находится 192 млн грн общего фонда и 216 млн грн специального фонда. У нас есть проблемы с финансированием заработной платы и в областных коммунальных учреждениях, по районам, по некоторых территориальных общинах. Но до конца года у нас задолженности не будет. Все получат заработные платы. Говорили сегодня нашим педагогам, и все наверное слышали анонс нашего премьер – министра о повышении педагогам заработной платы, все будет хорошо», – рассказал председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма.
Как сообщал Житомир.info Владимир Ширма перенес заседание сессии Житомирского областного совета на ноябрь.
Житомир.info