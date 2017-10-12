Внимательные наблюдатели, избиратели сосредоточены и взволнованы кандидаты: как в ЖДУ ім. И. Франко проходят выборы ректора (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Октябрь 12, 2017 | Новости | Комментариев нет|
Сразу 5 кандидатов баллотируются на должность ректора Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. Выборы начались в 9 часов утра, а закроют участок в 3 часа дня.
Избирательная комиссия обещает посчитать голоса до вечера, но опасаются, что будет еще 2-й тур. По состоянию на 11 час нарушений в работе комиссии не выявлено.