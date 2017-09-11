Возле баков, на тротуарах и клумбах: в Житомире после гала-концерта площадь Королева завален мусором (ФОТО)
В Житомире после гала-концерта ко Дню города с участием звезд у присутствующих остались только положительные эмоции и незабываемые впечатления от выступления, но и полный беспорядок на майдане Королева. Мусорные баки, тротуары и даже клумбы были переполнены пустыми бутылками и упаковками от еды. Мусора было не только возле переполненных мусорных баков, а даже сразу возле сцены, где некоторые одновременно наблюдали за концертом и ели или пили, а остатки бросали себе под ноги.
«Я могу сказать только одно: это – ужас. Когда я шла с внуком домой после концерта, то мне было стыдно за наших людей. Кучи мусора повсюду. Я понимаю, что урны были переполнены, но это никому не дает права бросать мусор себе под ноги. Это просто свинство. Знаете, я присутствовала и на „Культурной версии“, которая была днем ранее, и хочу сказать, что тогда такого не было. Сразу после окончания представления и фаер-шоу люди спокойно возвращались домой и не было никакой толчеи и кучи мусора. Согласен, что на „Культурной версии“ людей было почти вдвое меньше, но дело не в этом, там, наверное, контингент был другой, более воспитанный, ибо мусора не валялось где попало. А после концерта был ужас, потому что пришла молодежь, наверное, не музыку слушать, а напиться. Их даже не смущало то, что они топчутся по собственному мусору, которое же сами себе под ноги бросили», – возмутилась житомирянка Тамара Полищук.