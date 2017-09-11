Во время игры ФК «Полесье» – «Нива Т» болельщики получили призы (ФОТО, ВИДЕО)
В перерыве между таймами матча ФК «Полесье» – ФК «Нива Т» болельщики получили 5 призов от председателя ОГА Игоря Гундича. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Игра состоялась в субботу, 9 сентября, в Коростене.
Три футбольные мячи, повербанк и современный смартфон разыграли между зрителями с серийными номерами билетов во время матча, который закончился со счетом 3:0 в пользу Житомирского ФК «Полесье».
Болельщики из Коростеня и Житомира выиграли футбольные мячи. Один из них – 9-летний Назар – поделился своими впечатлениями: «Ощущение у меня такое было, что выиграю сегодня. Я обязательно буду чемпионом».
Супер-призом, который разыгрывали на стадионе в Коростене от председателя ОГА, стал современный смартфон Xiaomi Redmi Note 4.
Обладательница выигрышного билета – Анастасия с Малина, которой папа купил билет на матч. Именно по серийному номеру билета девочка и получила новый телефон.
«Я очень рада, что выиграла такой ценный приз. О таком подарке я могла только мечтать. Заменю свой старый «кнопочный» телефон на современный».
Папа девочки отмечает, что покупал билеты всем детям, хотя это было не обязательно. Потому что нашу команду и игроков нужно поддерживать.
Председатель ОГА Игорь Гундич, который активно болел за ФК «Полесье», отметил, что победа стала настоящим подарком житомирянам ко Дню города.