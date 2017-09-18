Во дворе житомирского дома впервые за 10 лет появилось место для детского досуга
Ранее на этом месте во дворе дома на улице Победы, 3 была заброшенная клумба, однако теперь здесь установлены карусели, горки и качели, а дети самостоятельно перерезают ленточку во время открытия новой детской площадки. На протяжении десяти лет здесь не было места для детских развлечений, однако после создания ОСМД год назад местные взялись за организацию детского досуга.
«Детей у нас много. И даже из соседних домов приходят детки. И нам хотелось как-то организовать их досуг. Поэтому мы искали различные стежк, где можно было бы найти каких-то спонсоров, чтобы установить площадку. Последняя наша возможность была – это обратиться в Фонд семьи Розенблат, который очень быстро нам ответил. И буквально через месяц нам сделали такой замечательный подарок. Вот сегодня мы видим этот замечательный детская площадка, где детки играют. Им уже не надо искать какие-то отдаленные места для своего досуга. Это прекрасно», – рассказывает председатель ОСМД «Победы 3» Марьяна Табакаева.
Женщины, которые пришли на площадку, рассказывают: раньше в поисках места, где ребенок мог безопасно поиграть, приходилось ходить по соседним дворам или ездить в другие микрорайоны.
«Мы ходили, искали детские площадки, мы ездили к бабушке, где тоже есть детская площадка. А теперь будем больше находиться дома у себя во дворе, теперь здесь тоже есть замечательная площадка», – рассказывает местная жительница Дарья.
«Свершилось, очень радостно, очень классно. И взрослым приятно на это смотреть, не только деткам играться. И двор изменился. Огромное «Спасибо» Фонда семьи Розенблат», – говорит местная жительница Светлана.
Силами Фонда семьи Розенблат и местных жителей теперь на месте старой неухоженной клумбы установлены качели, игровые площадки и даже пространство для настольных игр. По словам нардепа Борислава Розенблата, Фонд всегда с радостью откликается на подобные инициативы активных житомирян.
«Мы объявили государственную программу по созданию ОСМД, принимали закон. Теперь мы должны просто оказать практическую помощь людям. И если мы действительно этим занимаемся, если действительно для нас это важно – мы предоставляем эту помощь. Потому что очень важно к людям идти и говорить, что ты сделал, а не то, что ты пытаешься сделать. Я не обещал, что я буду устанавливать детские площадки. Я просто этим занимаюсь. Но я давал обещание, что я буду способствовать развитию ОСМД в городе Житомире. Поэтому для меня это депутатское задачи. И, во-вторых, это движение вперед», – убежден народный депутат Украины Борислав Розенблат.
В Фонде семьи Розенблат говорят: готовы и дальше поддерживать инициативы ОСМД и помогать в их реализации.
Житомир.info