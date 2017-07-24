Впечатления волонтеров из Польши от уборки кладбища в Бердичеве (ВИДЕО)
Акция «Могилу прадеда спаси от забвения» объединила свыше тысячи поляков, из Польши приехали в Украину, чтобы навести порядок на могилах предков. Возникла такая инициативы благодаря редактору польского телевидения из Вроцлава. Приехали в качестве волонтеров гости из Польши и до Бердичева. Здесь находится несколько сотен польских могил. Этого года 16 девушек и парней с Югова во время каникул безвозмездно их убирали.
Давид Журавель – один из них. Парень имеет украинские корни, поэтому с радостью присоединился к акции, чтобы почтить память похороненных в Украине поляков.
«Когда приехали сюда, крапива и кусты были выше меня. Был поражен, но знал, что мы дадим этому раду. Мне немножко обидно, ведь так же ситуация была на других кладбищах, где мы работали, например в Бродах, где выкосили траву, а по возвращении застали заросли и пришлось снова косить», – говорит парень.
Чтобы навести порядок на сотнях могил, им пришлось изрядно потрудиться. Присоединились к процессу и взрослые.
«Мы приходили в полшестого утра с косилками и бензопилами и выполняли тяжелую работу, чтобы в девять прибывала молодежь и имела возможность до 16-17-ти часов здесь работать. Работа включала в себя выкашивание зарослей, сбор мусора и сжигании травы, а потом благоустройство территории вокруг каждого надгробия, спиливание старых деревьев и кустов, через которые нельзя было добраться до некоторых могил», – рассказывает директор гимназии №1 имени польских лауреатов Нобелевской премии (н. Югов) Божена Солек-Музыка.
Во время уборки кладбища гости из Польши не обходили могил, в которых похоронены украинцы. Главной их задачей было расчистить и убрать территорию кладбища.
«И могилки, и территорию, и делают дорожки, проходы, чтобы люди могли сюда прийти до своих предков, очищают все польские могилы и все, которые есть на их пути, украинские православные тоже», – рассказывает депутат Бердичевской городского совета Юрий Сокальский.
Свою работу они называют долгом. Если не помнить о тех, чей прах здесь находится, то, говорят, когда потомки не вспомнят о них. Приезжать сюда обещают и в последующие годы.
«Состояние здешних кладбищ меня неприятно поражает, потому что они заброшенные. У нас в Польше другая традиция – каждый заботится о могиле своего предка, но здесь кладбищах являются заброшенными. Трудно было добраться до могил. Но, убеждена, что наше присутствие здесь будет побуждать местных жителей Бердичева и других городов Украины присоединиться к нам и заботиться о кладбище», – говорит заместитель директора отдела развития обучения в Кураторіумі образования Вроцлава Беата Павлович.
Убирая кладбище прошлого года, поляки нашли заброшенную могилу руководителя Бердичевского района господина Казімерського, который умер 1863-го года. Памятник на могиле был разрушен, крест вытаскивали из-под земли, чтобы поставить на постаменте.
В этом году гости из Польши торжественно возложили венок в цветах польского флага на могилу Юзефа Козінського, который во времена советской власти возрождал и защищал католическую веру в Бердичеве и был репрессирован.
Чтобы волонтерам добраться до Украины, в Польше происходит сбор средств. Помогают и спонсоры, которые им оплачивают дорогу, а это – около 1000 километров. Военные действия в стране сначала родителей детей пугали. Но эти дети из патриотических семей, где понятия польскости является святым. Благодаря их труду проделано немало работы.
Ныне кладбище, где похоронены поляки, практически полностью очищен. Осталось одно задание для жителей Бердичева – поддерживать и уважительно относиться к памяти тех, кто здесь покоится.