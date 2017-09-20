Вручение наград и массовое отжимания: как в Житомире прошел флешмоб к Международному дню студенческого спорта (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сентябрь 20, 2017 | Новости | Комментариев нет|
В Житомире возле кинотеатра «Октябрь» 20 сентября в честь Международного дня студенческого спорта состоялся флешмоб, где студенты учебных заведений города III-IV уровней аккредитации отжались 22 раза.
«Мне очень приятно поздравить вас с сегодняшним праздником. Хочу пожелать вам здоровья, побед, творческого вдохновения. Пусть везет!» – пожелала студентам начальник управления семьи, молодежи и спорта ОГА Светлана Гресь.
Лучшим спортсменам за значительные победы вручили награды.