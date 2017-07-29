“Выгодная” сделка: житомирянка продала золотое колье за фальшивое СМС из банка
Женщина надеялась выгодно продать свое золотое колье, о чем разместила объявление на сайте. После получения фиктивного смс-сообщения якобы из банка о зачислении 11 тысяч гривен она доверила ценную вещь незнакомцу. Только впоследствии поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Днем, 25 июля, в Житомирский отдел полиции обратилась 56-летняя жительница областного центра с сообщением об обмане. Взволнованная женщина рассказала, что минувшим вечером отдала свое золотое колье незнакомцу, веря, что совершила выгодную продажи.
Как выяснилось, заявительница разместила объявление о продаже дорогостоящей вещи на одном из популярных интернет-сайтов. Достаточно быстро нашелся покупатель, который пришел к соглашению относительно цены и пообещал перечислить средства на ее банковский счет. А вот ювелирное изделие попросил женщину отдать посреднику, который приедет к ней после оплаты. Мол, вещь слишком ценная, чтобы пересылать ее любым способом.
“Следовательно вечером на мобильный телефон заявительницы поступило смс-сообщение о зачислении на ее банковский счет 10 800 гривен – суммы, оговоренной с покупателем. Женщина не обратила внимание, что номер отправителя несколько отличался от банковской системы рассылки. Да и посланник покупателя уже пришел, чтобы забрать товар. Поэтому хозяйка отдала ценную вещь незнакомцу”, – говорится в сообщении.
Лишь на следующий день, попытавшись снять деньги, женщина поняла, что ее обманули. Оказалось, что ее счет никто не пополнял. Житомирянка обратилась в полицию.
Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят мероприятия для установления лиц, причастных к злодеянию.