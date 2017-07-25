Выставка об Олеге Ольжича и патриотический коллаж: делегация от области будет знакомить участников «Бандерштата» с Житомирщиной
В Житомире 25 июля при участии начальника управления семьи, молодежи и спорта ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ Светланы Гресь и депутата областного совета Елены Галагузи состоялась пресс-конференция с журналистами, где представители власти рассказали, как в этом году будет проходить фестиваль украинского духа «Бандерштат».
«Делегация от нашей области познакомит участников фестиваля с Житомирщиной. Мы повезем выставку про Олега Ольжича и представим новый коллаж «Патриотическая Житомирщина», который мы делаем с художником Дмитрием Раковым. Также мы будем говорить о экскурсионные программы в области», – отметила депутат Елена Галагуза.
На фестивале выступит звездный состав, в который входят группы Бумбокс, Вопли Видоплясова, Тартак, Антитела, O. Torvald, Скрябин и другие. Будет проходить он в с. Рованцы (Луцк) три дня с 4 по 6 августа. Вход на территорию фестиваля – 500 грн (цена за 3 дня).
«Управление имеет возможность оплатить проезд участников и суточные, за вход необходимо платить самим участникам. Уже есть 6 желающих ехать. Если еще кто захочет – просим обращаться к 30 июля», – сказала Светлана Гресь.
Подробнее о фестивале и как туда попасть – на сайте http://bandershtat.org.ua.
Справочно: За десять лет проведения фестиваля, Бандерштат стал самой масштабной арт-визиткой Волыни, собирая ежегодно тысячи людей со всех уголков Украины и из-за ее пределов. Вместе участники ищут дальнейшие пути движения страны как в культурном, так и в общественно-политической сфере.