В Андрушевском районе полиция изобличила вора домашней птицы
В полицию обратилась 39-летняя жительница районного центра с сообщением о краже уток с ее двора. Полиция изъяла похищенное у местного жителя. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
«Со слов заявительницы правоохранители выяснили, что птицу было похищено вечером из клеток, расположенных в ее дворе. Всего вор украл 7 уток. Впрочем, его действия не прошли незамеченными, поэтому на место происшествия хозяйка сразу вызвала полицию», – говорится в сообщении.
Как выяснили полицейские, кражу совершил 44-летний житель г. Андрушевки. Мужчина в содеянном сознался, у него изъяли похищенное.
Соответствующая информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.185 (Кража) УКУ. По действующему законодательству злодеяние может обернуться для него штрафом, общественными или исправительными работами, полугодовым арестом или лишением свободы сроком до 3-х лет.