В Барановке травмы в ДТП получил водитель мопеда
Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 сентября около 18:25 в районном центре. Полицией начата проверка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Avensis, 33-летний местный житель, двигаясь по улице города и выполняя маневр обгона, совершил столкновение с мопедом Дельта под управлением 39-летнего жителя г. Барановка», – говорится в сообщении.
В результате ДТП мопедист получил телесные повреждения и был доставлен в местную больницу.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Барановского отделения полиции.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.