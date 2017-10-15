В Великокоровинецькій школе устроили патриотический праздник до Покрова (ВИДЕО)
До праздника Покровы и Дня защитника Украины ученики Великокоровинецької школы устроили торжественное мероприятие. Сопровождалось действо пением, танцами и театральными выступлениями учеников и учителей.
«Мы это придумали, потому что мы хотели показать, что семья всегда… все равно, война или не война – семья нам поможет. Главное, что мы с семьей. И все равно когда мы отобьем этих врагов. И будем жить в полном мире»,— признается ученик 7 класса Александр Кучерук.
«Я считаю, что из страны бежать не надо. Улучшать ее, не выезжать из нее, жить в ней, чтобы мы вышли в Европу так, как следует. Это все зависит от нас»,— говорит ученик 9 класса Денис Горбатюк.
«Когда возникла идея сделать мероприятие, мы не знали, как его сделать не в патриотическом стиле. Ну как это можно так сделать? Потому что все, за что не берешься, все что есть в мыслях – это патриотизм»,— отмечает заместитель директора по воспитательной работе Ирина Яремчук.
В школу на праздник приехал депутат областного совета Сидор Кизин. Политик поздравил детей с праздником и дал им наставления на жизнь.
Благодаря Сидору Кізіну библиотека Великокоровинецької школы накануне праздника Покрова пополнилась патриотической литературой. Политик подарил учебному заведению книги националистического содержания.
«Вижу, что деревня, откуда моя семья, здесь училась моя мама, моя бабушка, дед, и где я малым здесь проводил каникулы, что село – оно имеет будущее-за нашу молодежь. Молодежь чрезвычайно талантлива, чрезвычайно талантливые учителя. Очень хорошее мероприятие, патриотический такой. У нас годовщина создания Украинской Повстанческой Армии, Покрова. То, что мы, свободовцы, требовали – сейчас оно является законом: день украинского войска на Покрова, которая является покровительницей казачества, покровительницей украинского войска. В такой хороший день мне очень было приятно быть здесь в деревне, на малой родине, на Чуднівщині»,— отметил Сидор Кизин, председатель Житомирской областной организации ВО «Свобода».