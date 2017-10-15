В День Защитника Украины, День казачества и День Святой Богородицы житомиряне стали гостями Покровского свадьбы (ФОТО)
Молодожены Владимир и Татьяна. Ему – 33, ей 25. Оба занимаются бизнесом. Мужчина сделал любимой предложение на вершине горы, которую они преодолели вместе. Свадьба состоялась за давними украинскими традициями. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Не обошлось без обрядов приглашения, замешивания теста на каравай, расплетение косы, выкупа невесты, благословение родителей, венчание, обувания тещи в сапоги, а также угощение караваем всех гостей.
В зоне фудкорта житомиряне имели возможность полакомиться блюдами украинской кухни: казацким кулешом, тыквенной кашей, компотом и т.п.
Были развлечения и для самых маленьких гостей общегородского свадьбы. Для них организаторы подготовили мастер-классы, мини-зоопарк с домашними животными. Обручил Владимира и Татьяну настоятель Свято-Михайловского кафедрального собора отец Богдан Бойко, который пожелал молодой семье счастливой семейной жизни .