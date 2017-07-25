В Емильчинском районе мужчина украл банковскую карту и снял с нее 12 тыс грн
Полицейские установили причастность 28-летнего жителя района в краже 12 тысяч гривен с чужого счета. Сейчас продолжается выяснение обстоятельств происшествия. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
“В понедельник, 24 июля к Емильчинского отделение полиции обратился житель районного центра с сообщением о краже. Мужчина рассказал, что несколько дней назад на местной набережной из кармана его жакета было похищено банковскую карточку. Впоследствии заявитель обнаружил, что с его банковского счета было снято 12 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.
Проведя ряд мероприятий, полицейские выяснили обстоятельства того дня и установили причастность к злодеянию 28-летнего местного жителя. Похищенную карточку изъяли.
Сейчас продолжается выяснение обстоятельств происшествия.
Согласно ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.