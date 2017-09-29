В ЖДУ ім. И. Франка к Международному дню переводчика устроили конкурс переводов, а победителей наградили грамотами и призами (ФОТО)
В Житомирском государственном университете имени Ивана Франко кафедра английской филологии и перевода им. профессора Дмитрия Ивановича Квеселевича проводит в учебно-научном институте иностранной филологии Неделю переводчика, приуроченный к Международному дню переводчика. Основной составляющей празднования был конкурс на лучший синхронный перевод, перевод текста и перевод стихотворения известного американского поэта Лэнгтона Хьюза. Не остались без внимания и школьники, для которых был организован конкурс перевода художественного и публицистического текстов. Победителей наградили грамотами, благодарностями и подарками в четверг, 28 сентября. Кроме того, для школьников, которые приняли участие в конкурсе перевода, был организован мастер-класс по переводу.
«Коллектив нашей кафедры поздравляет вас с профессиональным праздником. Желаем вам вдохновения, творческих успехов и удачной переводческой деятельности. Эту неделю был приурочен различным мероприятиям и конкурсам», – поздравила студентов кандидат филологических наук Елена Мосиенко.
Во время награждения студенты имели возможность поиграть в различные игры и творческие задания, которые демонстрировали курьезы, которые могут случиться во время будущей переводческой деятельности.
Справочно: Международный день переводчика отмечается 30 сентября. Провозглашен Международной федерацией переводчиков, которая проводила празднование в этот день от момента основания в 1953 г. В 1991 г. было предложено отмечать как международный День переводчика.