В Житомире водитель грузовика разбил стекло легковушки, который подрезал его, и травмировал маленького ребенка (ФОТО)
В Житомире 10 сентября около 15:00 на площади Соборной к патрульным обратился водители грузовика, который сообщил, что неадекватный водитель подрезал его авто, тем самым нанес механические повреждения и скрылся.
Машину нарушителя удалось остановить с помощью пешего патруля, который был на вул. Леха Качиньского.
Патрули подошли, чтобы поговорить с водителем легковушки, как в этот момент из грузовика вышли два человека: водитель с битой и пассажир.
«Я видел, как водитель ванажівки подошел к легковушке и, нанеся несколько ударов, разбил левое заднее стекло машины. На заднем сидении автомобиля сидела маленький ребенок и его мать, о чем свидетельствовала наклейка на заднем стекле. Но возмущенных водителя и пассажира грузовика это не остановило. В дальнейшем пассажир грузовика подошел и начал избивать через окно водителя легковушки. Только после этого полицейские вмешались в ситуацию, приказав всем успокоиться. Началась потасовка, которая быстро закончилась», – сообщил очевидец происшествия.
Свидетель пытался помочь раненому ребенку, но в патрульных аптечки не оказалось.
Поэтому патрульный полицейский предложил отвезти ребенка с порезом лица и его мать в больницу. У обеих сторон происшествия было взято объяснение. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.