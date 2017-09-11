В Житомире во время празднования Дня города грубых нарушений публичной безопасности не зафиксировано
Во время ряда мероприятий, которые проходили на территории Житомирской области, полиция работала в усиленном режиме и обеспечивала правопорядок и безопасность участников праздников. Следовательно, грубых нарушений публичной безопасности во время массовых мероприятий не зафиксировано. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.
«Минувшие выходные отметились праздничными мероприятиями для ряда населенных пунктов Житомирщины. Годовщины со дня создания, кроме областного центра, отмечали еще города Барановка и Чуднов, а также отдельные поселки и села. А в г. Коростень 9 сентября состоялся масштабный ежегодный гастрономический «Фестиваль дерунов». Всего участие в этих мероприятиях приняли около 40 тысяч жителей и гостей Житомирщины. Полиция работала в усиленном режиме и обеспечивала правопорядок и безопасность участников праздников. Следовательно, грубых нарушений публичной безопасности во время массовых мероприятий не зафиксировано», – написал Вячеслав Печененко.
Напомним, «в гости к трех девяток» – под таким лозунгом прошел 9 сентября в г. Коростень ІХ Международный фестиваль дерунов. Тысячи жителей со всей области и из-за рубежа собрались в этот день, чтобы в очередной раз ощутить неповторимый колорит дерунярського праздника.