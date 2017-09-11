В Житомире выступление Ріапобоя поразил тысячи людей: собравшиеся пели, танцевали и плакали от счастья (ФОТО)
В субботу, 9 сентября, Херсон отметил 1133-ю годовщину. Более 10 тысяч житомирян и гостей города собрались на площади Королева, чтобы посмотреть гала-концерт по случаю праздника. Хедлайнером мероприятия стал известный украинский исполнитель Ріапобой, которого собравшиеся ждали с нетерпением.
«Сегодня Ріапобой всей бандой зажигает Житомир как хедлайнер праздника 1133-летия, 1133 года, Карл!!! Надеюсь, ваших светлых голов вечером будет достаточно для хора», – сообщил Дмитрий Шуров на странице в Facebook.
Пока команда исполнителя готовилась к выступлению, присутствующие громко аплодировали, скандировали имя певца и не могли дождаться его появления на сцене.
Во время его выступления на сцену несколько переоборудовали, ведь певец приехал с камерным оркестром, а также со своей сестрой, которая выступала вместе с ним и со своим сыном. По мнению присутствующих, выступление Ріапобоя стал лучшим завершением вечера. Несмотря на позднее время, присутствуют совершенно не чувствовали усталости, а наоборот, после появления Ріапобоя збадьорились: постоянно пели вместе с исполнителем, подтанцовывали, выкрикивали слова благодарности и плакали от того, что не смогли с ним сфотографироваться.
«Мне кричать от счастья хочется. Моя мечта осуществилась – я попала на концерт Ріапобоя. Это что-то нереально крутое, я не могу передать словами ту атмосферу, которая была на майдане во время его выступления. Я полностью сорвала голос, ведь пела с ним каждую песню. Это надо было видеть, как харизматично он вел себя на сцене, все было так весело и драйвово. Он постоянно шутил, танцевал и прыгал, казалось, что его энергия не заканчивается. Мне бы очень хотелось сфотографироваться с ним или хотя бы получить автограф, но было столько людей, что я даже к сцене пробиться не могла», – поделилась впечатлениями от выступления житомирянка Вероника Петраш.
Выступление Ріапобоя не оставил равнодушным никого, поэтому зрители просто не хотели отпускать его со сцены и после завершения финальной песни начали скандировать «На бис!»
Поэтому артист с музыкантами вернулся и напоследок исполнил песню «Родина».
После выступления в соцсетях артист отметил: «Спасибо за эту незабываемую встречу, Житомир! Happy Birthday! Надеемся позже получить больше фото, где есть и вы тоже, все не-знаю-сколько-тысяч-слушателей. Love&Peace».