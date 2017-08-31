В Житомире Вячеслав Аброськин представил нового руководителя криминального блока полиции (ФОТО)
В среду, 30 августа первый заместитель Председателя Нацполіції Украины Вячеслав Аброськин в рамках рабочей поездки на Житомирщину представил личному составу Главного управления Национальной полиции в области нового заместителя начальника ГУНП Сергея Крупєя. Полковник полиции отныне будет работать по противодействию криминалитету и борьбе с преступностью. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНПв Житомирской области.
Сергей Крупєй имеет многолетний опыт работы в подразделениях уголовного розыска, где от рядового оперативника прошел все этапы службы до заместителя начальника главка Киевщины.
Объявляя приказ Председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сказал, что назначен руководитель является опытным боевым офицером и розшуківцем, который, вернувшись на службу, работал в Северодонецькому отделе полиции на Луганщине, где проявил свой профессионализм, принципиальность и ответственность.
Первый заместитель Председателя Нацполіції Вячеслав Аброськин обозначил ряд конкретных задач, что стоят перед полицией, как региона, так и Украины в целом: «Люди должны чувствовать себя в безопасности и никакие криминальные авторитеты не должны влиять на ситуацию в нашей стране. Мы должны служить и защищать, чтобы граждане чувствовали нашу реальную помощь. Продолжаются изменения в системе полиции, создаются новые подразделения, идет реформирование существующих, улучшается материально-техническое оснащение и заработная плата полицейских. Конечно, не все сразу происходит, но это неизбежно сделает нас лучше».
В свою очередь, Сергей Крупєй отметил, что знаком и сотрудничал со многими полицейскими Житомирщины, возглавляя подразделения криминального блока на Киевщине. Следовательно, имеющийся опыт поможет и в дальнейшей работе.
Руководитель ГУНП региона Вячеслав Печененко отметил, что все подразделения полиции области работают слаженно, обеспечивая публичную безопасность, правопорядок и противодействуя преступности.
«Мы должны противостоять врагу не только на границах Украины и в зоне АТО, но и эффективно бороться с криминалитетом внутри страны», – подытожил встречу с личным составом первый заместитель Председателя Нацполіції Украины.
Также Вячеслав Аброськин вручил начальнику Новоград-Волынского отдела полиции Юрию Кононенко знак отличия Президента Украины «За участие в контртеррористической операции».