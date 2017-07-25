В Житомире в коммунальных аптеках будут продавать лекарства без наценки (ФОТО)
В коммунальных аптеках «Фармация» ряд популярных медпрепаратов будут продаваться без наценок. Это позволит значительно снизить цены на наиболее употребляемые лекарства. Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, открывая новую коммунальную аптеку №4 по ул. Витрука, что будет обеспечивать лекарственными средствами жителей района по бесплатным рецептам и рецептам с доплатой по Правительственной программе «Доступные лекарства».
«В ближайшее время в Житомире будет введена «Карта житомирянина» с функциями электронного билета на проезд и скидками в сетях аптек «Фармация» и магазинах. Наиболее незащищенные слои населения и пенсионеры смогут покупать лекарства без наценок предъявив такую карту в коммунальных аптеках города», – отметил городской голова Сергей Сухомлин.
Также в коммунальных аптеках «Фармация» каждый желающий может бесплатно измерить артериальное давление.
«Люди пользуются нашей новой услугой и меряют давление. Особенно часто это делают пенсионеры», – рассказали сотрудники аптеки.
В целом сеть коммунального предприятия «Фармация» составляет 15 аптек и аптечных пунктов. Работает «Фармация» с июля 2009 года. С августа 2010 года предприятие выполняет социальную функцию.