В Житомире в рамках Бюджета участия реку Каменку очищают от мусора, ила и упавших деревьев
Июль 24, 2017 | Новости | Комментариев нет|
В Житомире начата реализация проекта-победителя Бюджета участия 2016 года «Чистая река Каменка». Коммунальное предприятие «Эксплуатация искусственных сооружений» осуществляет очистку реки от мусора, поваленных деревьев и ила. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
“В целом реализацией проекта предусмотрено очистке реки и благоустройство прилегающей территории. Планируется обустройство пешеходных дорожек и пляжной зоны. Проектное предложение «Чистая река Каменка», стала победителем Бюджета участия 2016 года и заняла пятое место в общем рейтинге”, – говорится в сообщении.