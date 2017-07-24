В Житомире двое парней украли автомобиль и покатавшись вволю спрятали на старом кладбище (ФОТО)
В субботу, 22 июля в полицию обратилась житомирянка с сообщением о незаконном завладении ее автомобилем, который женщина оставила вечером возле подъезда дома. Полицейские установили парней, причастных к преступлению, а потом отыскали транспортное средство, спрятанное ими на старом кладбище. Об этом сообщает отдел коммуникации поліціїЖитомирської области.
Заявительница рассказала полицейским, что оставила свой Hyundai Getz в пятницу днем возле подъезда многоэтажки, где проживает. В автомобиле были проблемы с центральным замком, разбираясь с ними, женщина не заметила, как забыла ключи от авто в салоне.
Ее опрометчивость еще по светлой поры дня заметили, двое парней, которые вернулись к автомобилю ночью. Ребята, одному из которых 15, а другому – 16 лет, еще некоторое время отрабатывали свои не слишком умелые навыки вождения во дворе дома, а потом наконец уехали.
Одного из них полицейские установили и разыскали по оставленным на месте происшествия вещественными доказательствами того же дня – 22 июля.
“Парень, пытаясь скрыть свою причастность к событию, выбросил ключи от автомобиля из окна своей квартиры. Впрочем впоследствии сам же и достал их из клумбы, куда они упали”, – рассказал начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока.
Автомобиль полицейские обнаружили на старом городском кладбище в отдаленной стороне, прикрытый ветками от сторонніїх глаз.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины продолжается.
Поэтому парням, которые, по их словам, просто хотели покататься, грозит реальный срок заключения от 5 до 8 лет.