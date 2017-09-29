В Житомире депутаты выделят миллион гривен на реконструкцию подземного перехода по проспекту Мира
Сегодня, 28 сентября, в Житомире на двадцать шестой сессии горсовета депутаты не поддержали рекомендацию согласительной комиссии относительно невыделения средств на реконструкцию подземного перехода на проспекте Мира.
«Согласительный совет не поддержал профильную комиссию ЖКХ относительно того, чтобы не выделять 45 тыс. грн на проект реконструкции подземного перехода, что находится на проспекте Мира. Я прошу данную позицию не поддерживать, ведь вы знаете, что подземный переход – это позор нашего города. Это место, где постоянно происходят аварийные ситуации. Этим переходом ходят дети, которые боятся туда заходить. Уже 2 года я поднимаю этот вопрос и прошу выделить на данный проект средства. Даже государственный бюджет знает об этой ситуации, и уже 1 млн грн направляется к нашего бюджета, чтобы решить этот вопрос», – говорит депутат Житомирского городского совета Ирина Ярмоленко.
В бюджете на этот проект предусмотрено 1 млн грн, но по предварительным расчетам полный ремонт обойдется в 2 млн грн.
За данную рекомендацию депутаты все же проголосовали, и средства на реконструкцию подземного перехода из бюджета будет выделено.