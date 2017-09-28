В Житомире депутаты городского совета планируют выделить 30 тыс. грн на лечение детей, пострадавших в ДТП
В Житомире 28 сентября во время заседания сессии городского совета депутаты рассмотрят вопрос о выделении средств для трех детей, которых 27 сентября на перекрестке возле спорткомплекса «Динамо» сбил Volkswagen.
«Вчера на Корбутівці было сбито 3 ребенка на пешеходном перекрестке. Они находятся в областной детской больнице. Состояние детей тяжелое. Чтобы дети были обеспечены всем необходимым, вносим на рассмотрение сессии вопрос о выделении материальной помощи семьям на закупку необходимых медикаментов, расходных материалов», – сообщил заместитель городского головы Матвей Хренов.
Во время сессии Житомирского городского совета в повестку дня был внесен вопрос о выделении средств семьям детей, которые пострадали вследствие ДТП.
«Есть предложение выделить 30 тыс. грн на помощь этим семьям. Трое детей находятся в реанимации. Мы посчитали, что им нужно 15 тыс. грн, мы предлагаем заложить 30 тыс. грн», – предложил городской голова Сергей Сухомлин.