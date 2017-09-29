В Житомире депутаты поддержали создание Агентства развития города
С целью создания условий для устойчивого развития города Житомира на двадцать шестой сессии Житомирского городского совета 32 депутата поддержали решение о создании коммунального учреждения «Агентство развития города» Житомирского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Заместитель директора департамента экономического развития Борис Пахолюк рассказал о важности принятия такого решения для города:
«На сегодня в Украине и Европе существует большое количество грантовых программ и проектов технической помощи, которые готовы работать с украинскими городами через неприбыльные организации. Агентство развития города является инструментом привлечения такой помощи для внедрения инновационных проектов в городе Житомире и реализации приоритетных направлений развития города».
Агентство развития города создается с целью разработки и содействия реализации стратегии развития города, предоставление аналитической поддержки этому процессу, привлечение для проектов развития города внебюджетных финансовых и других ресурсов, инвестиций, а также налаживание партнерских отношений с городами-побратимами и донорскими организациями.
Также Борис Пахолюк отметил, что Агентство станет центром поддержки предпринимательства:
«Мы уже имеем ряд проектов, получателем технической помощи при внедрении которых будет Агентство – это и создание центра поддержки малого и среднего бизнеса, который поддерживается Правительством Польши, это создание „зеленого офиса“ и ревитализация водонапорной башни, которые поддерживаются Правительством Швейцарской Конфедерации».
Агентство развития города должен стать центром компетенции и проектного управления в городе Житомире для уже существующих проектов, общая стоимость которых составляет 75 млн евро и новых проектов, привлечением которых также будет заниматься Агентство развития города.