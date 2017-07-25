В Житомире женщина, которую разыскивали как без вести пропавшую, увидев полицейских начала бежать и прыгнула в болото (ФОТО)
В воскресенье, 23 июля, около 14 часов по спецлинии 102 экипажа патрульной полиции поступило сообщение о том, что неделю назад ушла из дома и не вернулась мать заявительницы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города Житомира.
По месту вызова патрульные узнали, что 65-ти летняя мать заявительницы, которая болеет психическими расстройствами, 17 июля ушла из дома и не вернулась, уже неделю о ее местонахождении ничего неизвестно.
Инспекторы патрульной полиции выяснили, как выглядит и в чем была одета женщина на момент исчезновения. И начали поиск.
Вскоре, на улице Победы, патрульные заметили женщину, схожую по приметам. Все попытки остановить ее, и пообщаться оказались напрасными. Увидев экипаж патрульной полиции, женщина начала бежать через кладбище, на территории которого находится водоем. Она не раздумывая прыгнула в болотистую водоем и начала заходить на глубину.
“В тот момент, когда женщина прыгнула в водоем, я поняла что ее нужно спасать. Поэтому не раздумывая прыгнула в воду за ней. Достав женщину из воды, полицейские оказали ей первую домедицинскую помощь и сообщили дочери, что ее мать найдена”, – рассказывает инспектор патрульной полиции первой роты.
В дальнейшем инспекторы патрульной полиции, в присутствии родственников, передали больного бригаде скорой психиатрической помощи.