В Житомире женщина, которую разыскивали как без вести пропавшую, увидев полицейских начала бежать и прыгнула в болото (ФОТО)

magictr | Июль 25, 2017 | Новости | Комментариев нет

В воскресенье, 23 июля, около 14 часов по спецлинии 102 экипажа патрульной полиции поступило сообщение о том, что неделю назад ушла из дома и не вернулась мать заявительницы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города Житомира.

По месту вызова патрульные узнали, что 65-ти летняя мать заявительницы, которая болеет психическими расстройствами, 17 июля ушла из дома и не вернулась, уже неделю о ее местонахождении ничего неизвестно.

Инспекторы патрульной полиции выяснили, как выглядит и в чем была одета женщина на момент исчезновения. И начали поиск.

Вскоре, на улице Победы, патрульные заметили женщину, схожую по приметам. Все попытки остановить ее, и пообщаться оказались напрасными. Увидев экипаж патрульной полиции, женщина начала бежать через кладбище, на территории которого находится водоем. Она не раздумывая прыгнула в болотистую водоем и начала заходить на глубину.

“В тот момент, когда женщина прыгнула в водоем, я поняла что ее нужно спасать. Поэтому не раздумывая прыгнула в воду за ней. Достав женщину из воды, полицейские оказали ей первую домедицинскую помощь и сообщили дочери, что ее мать найдена”, – рассказывает инспектор патрульной полиции первой роты.

В дальнейшем инспекторы патрульной полиции, в присутствии родственников, передали больного бригаде скорой психиатрической помощи.

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