В Житомире зал стоя аплодировал детям из музыкального лагеря Music Camp International
Грандиозным гала-концертом завершился проект Music Camp International в Житомире. 200 детей, которые впервые взялись за музыкальные инструменты, в течение 5 дней учились выполнять классическую мелодию и осваивали хоровое пение.
«Я благодарю Бога, что я познакомилась в этом проекте с замечательной женщиной Констанции Фортунато. Ее команда, команда наших деток всего за 5 дней учили песни 4-мя языками, овладевали 2 инструменты и сегодня мы все здесь для того, чтобы услышать их результаты», – обратилась к присутствующим соорганизатор проекта в Житомире Людмила Зубко.
Со сцены Житомирского муздрамтеатра им. Кочерги в сопровождении симфонического оркестра участники проекта исполнили 6 песен на русском, английском, испанском и латинском языках. На выполнение каждой композиции зал реагировал бурными аплодисментами, а после исполнения песен «Украина» и «Молитва за Украину» зрители аплодировали стоя.
«Я считаю, что дети – чрезвычайные. Я так ими горжусь. Это наша привилегия работать с ними. Система обучения должна быть о детях, не об учителях, а именно, чтобы ребенок был в центре. И только при этих условиях эти дети смогут быть успешными. Вы все видели, какими они были и хочу их поблагодарить за это», – сказала руководитель проекта Music Camp International Констанция Фортунато.
На концерт приехала жена президента Марина Порошенко, вице-премьер-министр Геннадий Зубко, руководство города и области.
«Это прекрасная возможность детям, которые до этого не имели совсем музыкального образования, всего за 5 дней научиться петь и играть на различных инструментах. Учить детей – это значит строить будущее нашей страны и очень важно, чтобы мы воспитывали своих детей в любви, чтобы они чувствовали себя счастливыми и я уверена, что обязательно совместными усилиями у нас получится сделать наших детей защищенными и счастливыми», – сказала супруга президента Марина Порошенко.
Music Camp International действует в Украине уже 14 лет. За это время его участниками стали 15 тысяч детей из Киева, Одессы, Львова, Винницы, Черкасс, Запорожья, Черновцов и города Стрый. В Житомире музыкальный лагерь прошел впервые, однако организаторы не исключают, что Music Camp снова приедет в Житомир.