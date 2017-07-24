В Житомире за замену счетчика “вечный огонь” на некоторое время погасят (ФОТО)
Из-за необходимости замены счетчика на оборудовании Вечного огня на монументе Славы временно будет прекращено газоснабжение объекта. После замены средств учета подача газа будет восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
«На прошлой неделе экспертная комиссия в составе специалистов управления коммунального хозяйства городского совета, представителей ПАО «Житомиргаз» и ГП «Житомирстандартметрология», по итогам проведенного исследования, предварительно установила, что газовый счетчик, установленный на Вечном огне, не может использоваться за техническое состояние. Есть соответствующий акт на демонтаж счетчика», – отметил заместитель начальника управления коммунального хозяйства городского совета Виталий Шевчук.
Сейчас счетчик уже демонтировано, а оплата за газ будет осуществляться в соответствии максимальных норм расхода газа оборудованием Вечного огня. Если до демонтажа счетчика средний расход газа составляла 1200-1300 кубометров газа в месяц, то по новой системе обсчета ПАО «Житомиргаз» она будет составлять 8900 кубометров газа.
«Чтобы избежать таких переплат на время замены счетчика газоснабжение будет временно прекращено. Просим прощения у житомирян за временные неудобства», – говорит заместитель начальника управления коммунального хозяйства городского совета Виталий Шевчук.
Чтобы заменить счетчик, необходимо получить техническое задание, изготовить проектно-сметную документацию и закупить, собственно, счетчик и смонтировать его. Все эти действия специалисты городского совета осуществлять в максимально короткие сроки, чтобы возобновить работу Вечного огня.