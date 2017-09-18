В Житомире известной хоровой капелле «Орея» приходится репетировать в заброшенном помещении (ВИДЕО)
Академическая хоровая капелла «Орея» поражает украинские и мировые сцены уже более 30 лет. Хор – победитель всеукраинских и мировых конкурсов, участник фестивалей. Состоит капелла с 32-х певцов. Основатель и бессменный руководитель говорит о творческих буднях коллектива и подготовку к новому сезону.
«Ну, в принципе, работы много. Два произведения мы уже пели, я не помню, на каких концертах. Это американского композитора Эрика Ешельвальца. Ну, одно произведение – новый, в Житомире еще не звучал, очень сырой. Это «Santus», из Прибалтики пришел. Один – с технологией бокалов, вы видели. Это была наша давняя мечта, так как на какое-то произведение найти. Это придумали американцы. Там играешь – и шесть разных тонов; когда они достигают – возникает гармония. Я думаю, мы это покажем 21-го числа на концерте», – рассказывает Заслуженный деятель искусств Украины Александр Вацек.
Сейчас хоровая капелла имеет почетный статус академического, и были у коллектива и трудные времена, когда хор разбегался, говорит руководитель коллектива. Возникали проблемы даже с репетиционной базой.
Уже почти 15 лет академическая хоровая капелла «Орея» проводит репетиции в помещении по ул. Гагарина. Только 2 месяца назад там установили окна. Раньше они были затянуты целлофаном.
Нередко бытовые неурядицы хористы должны решать самостоятельно и за свой счет. Певцы почти борются за комфорт для творческих репетиций. В этом же помещении хористы устраивают свой досуг во время перерывов. Руководитель хора показывает ремонты, которые продолжаются во время занятий. Занимается коллектив более 5 часов ежедневно. За несколько дней в хоровой капеллы начинается гастрольный сезон. Для слушателей и поклонников готовят новую концертную программу.