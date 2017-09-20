В Житомире исполком утвердил состав жюри, который будет выбирать лучший проект памятника воинам АТО
В Житомире 20 сентября во время заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета рассмотрели вопрос относительно приема конкурсных предложений на лучший проект памятного знака воинам АТО и утвердили состав жюри, которое будет выбирать место для памятного знака воинам АТО и будет определять лучший проект.
Во время заседания было названо несколько вариантов, где можно было бы установить памятник: на площади Победы, в сквере возле Свято-Успенского собора или возле Монумента Славы.
«Не хочется принять решение, поставить какую-то каменюку и отчитаться, что мы установили памятник. Нужно подходить к этому более ответственно», – отметил городской голова Сергей Сухомлин.
В состав жюри войдет более 20 человек, из которых: члены исполкома, архитекторы, историки и участники АТО. Конкурс на лучший памятный знак продлится до 29 декабря.