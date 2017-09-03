В Житомире квартирный узник трое суток оставался без еды (ВИДЕО)
Мужчина с балкона говорит, что его удерживают насильно, будто бы знакомые его здесь оставили без еды. Утверждает, что умисники хотят отобрать его квартиру. Жительница одной из квартир напротив именно занималась домашними делами, когда услышала крики о помощи.
Незнакомый мужчина просил вызвать полицию, чтобы те его освободи из заточения в квартире. Соседи вызвали патруль. Те приехали, но в квартиру не попали. Полицейские объясняют, что ломать двери, чтобы освободить мужа, можно только когда жизни человека угрожает опасность. За сутки узника из квартиры никто не уволил. Тот в одиночестве просит помощи. Утверждает, что его знакомые пытаются отобрать квартиру. Для этого и заперли.
Мы позвонили на горячий номер службы по чрезвычайным ситуациям. Дежурный говорит, что уволить этого человека они не берутся. Основания спасать узника не появились. Следовательно человек оставался запертый в квартире, соседи с опаской поглядывают на открытые окна.. Около шести часов вечера по приезду съемочной группы Польского бульвара, 15 люди, которые находились в квартире, сообщили, что мужа освободила полиция