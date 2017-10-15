В Житомире начался Открытый чемпионат по футзалу среди мужчин 2017/2018 годов (ФОТО)
Чемпионат города посвященный 20-й годовщине создания Житомирской областной федерации мини-футбола (футзала). Федерация основана в 1998-м году. Поздравила участников за стартом Чемпионата города Житомира по футзалу секретарь городского совета Наталья Чиж. В этом году честь открывать главные футзальные соревнования выпала командам второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
В этом сезоне участие во второй лиге примут 16 команд, которые разделены на две группы. По сравнению с прошлым годом, во второй лиге сыграют 11 новичков, из «старожилов» остались «Олесана», «Львы KROSCHU», ФСК «Роял сит»”, «Савсервис-Персей-2» и FC «Mint», который в прошлом году играл под названием «Бешеные Черепахи». Схема розыгрыша неизменна: групповой этап, по итогам которого по две лучших команды выходят в стадию плей-офф и разыгрывают две путевки в первую лигу.
Юбилейный Чемпионат может похвастаться как достойным количеством участников – 36 команд в трех лигах, так и широкой географией турнира. Кроме городских клубов, участие в Чемпионате города Житомира примут команды из Житомирского района – тетеревский «Дангард», ФК «Левков» и «Anserglob» с с. Довжик, а также олевский «Штурм-Полесье», серебряный призер прошлогоднего розыгрыша Чемпионата Житомирской области – СК «Коростень» и новичок турнира – «Импэкс-Гранит» из Новой Боровой.