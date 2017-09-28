В Житомире недалеко от спорткомплекса «Динамо» на пешеходном переходе Volkswagen сбил 3 детей (обновлено)
27 сентября около 18.00 в Житомире на улице Чуднівській возле спорткомплекса «Динамо» на пешеходном переходе Volkswagen сбил трех детей.
Об этом Житомир.info сообщили читатели.
«На “Динамо” на пешеходном переходе сбили троих детей: 12, 13 и 15 лет. Сейчас разбирается полиция», – написала читательница.
По словам очевидцев происшествия, водитель ехал не очень быстро, но затормозить не смог.
«Водитель Volkswagen двигался в сторону выезда из Житомира со скоростью около 40 км/ч и наехал на трех детей, которые переходили дорогу. Скорее всего, его просто ослепило солнце, которое садилось. Он не смог их увидеть и притормозить. Он понял, что произошло только после удара», – рассказал водитель машины, который ехал на противоположной стороне дороги.
В пресс-службе ГУНП Украины в Житомирской области сообщили, что детей, которые пострадали в результате ДТП, госпитализировали с тяжелыми травмами.
«Около 18 часов по улице Чуднівській в областном центре трапилас ДТП, в результате которого пострадали трое детей. По предварительным данным водитель автомобиля Volkswagen Т4, житомирянин 1949 г.н., двигаясь на выезд из областного центра, совершил наезд на трех мальчиков (двое 12 лет, один 13 лет), которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Все трое пешеходов с тяжелыми травмами были госпитализированы. Обстоятельства выясняются в рамках начатого досудебного расследования по статье 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения)», – сообщила заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ольга Номерчук.
Житомир.info