В Житомире откроют мемориальную доску первому Независимому Украинскому театру
17 августа 2017 года в 14.00 час. на здании бывшего Дворянского собрания (теперь поликлиника №1 на ул. Большой Бердичевской) будет открыта мемориальная доска первому Независимому Украинскому театра в Житомире. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Основателем украинского «Независимого театра» был наш земляк родом из-под Житомира (известное из истории Колиивщины городок Кодня), выдающийся украинский актер и театральный деятель Степан Корнеевич Бондарчук (1886-1970). Основан театр в августе 1920 года по инициативе супруги Софии и Степана Бондарчуков.
В житомирском Независимом театре пробовали силы Павел Кудрицький, который позже проявил себя талантливым режиссером в “Березолі” курбаса; 3оя Гайдай – в будущем известная украинская певица, которая провела детские и юношеские годы в Житомире и закончила здесь гимназию; а также Александра и Павел Боришкевичі, Лилия Перегуда, (наверное, сестра Александра Перегуди) Галина Верещинская, Нара Ковальчук-Хомичевська. Хормейстером театра был Михаил Петрович Гайдай (отец Зои Михайловны), литературной частью заведовал поэт Яков Савченко – полтавчанин, что стал именно в Житомире на литературную тропинку, которая привела его в советских условиях до сталинских лагерей.
Украинский Независимый театр в Житомире прекратил существование в 1923 г., оставив заметный след в становлении украинской культуры в Житомире. От помещения собственно театра сохранилась часть здания под современной адресу “Бердичевская улица, 32” (поликлиника № 1 – левое крыло). Но этот театр был ярким лучом в жизни города, а в масштабе Украины он стал одной из последних ступенек до знаменитого современного украинского театра «Березиль».