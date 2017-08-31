В Житомире открылась выставка одежды эпохи независимости от 40 украинских fashion-дизайнеров
Житомир стал первым городом после столицы, которое принимает уникальную модную выставку «IN PROGRESS. Дресс-код Украины эпохи независимости». Среди экспонатов – 60 моделей одежды от 40 украинских fashion-дизайнеров, арт-объекты авангардной моды, наряды с международных показов и сценические луки украинских поп-звезд. Среди всех представленных моделей, звание «символа выставки» от куратора проекта Зои Звиняцьківської достается инаугурационной платье первой леди Марины Порошенко.
Куратор проекта рассказывает: в помещении драмтеатра хоть и не удалось разместить полную экспозицию одежды в 200 моделей, однако все равно удалось воссоздать три эпохи Независимости, каждая из которых имеет по два названия. А именно: новая свобода – новая элита, диалог с национальной традицией – украинский гламур, новый урбанизм – новые критерии успеха. Такая хронологическая рассказ о том, как менялись взгляды людей на мир, моду и самих себя.
«Это выставка не о моде и об истории моды. Это выставка про нашу историю, историю людей, которые жили и живут в Украине. О путь ментальных изменений, которые они преодолели за сутки независимости, за эти 25 лет», – объясняет Зоя Звиняцкивская.
Выставка «IN PROGRESS. Дресс-код Украины эпохи независимости» в житомирском драмтеатре продлится до 14 сентября и является бесплатной для всех посетителей.
Житомир.info