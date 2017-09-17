В Житомире открыли мемориальную доску Сергею Бабичу
В Житомире 16 сентября состоялось открытие мемориальной доски профессиональному революционеру, борцу за свободу украинского народа, украинскому общественному и политическому деятелю, диссиденту Бабичу Сергею Алексеевичу. Доска была установлена на фасаде многоэтажного жилого дома №6 по улице Кафедральной, где Сергей Бабич проживал в период с 1994 по 2016 год.
В мероприятии приняли участие родные и друзья Сергея Бабича, представители общественных организаций, ученые, журналисты.
После освящения доски и проведения управляющим Житомирской епархией, епископом Житомирским и Овручским Паисием поминальной молитвы участники мероприятия делились воспоминаниями о Сергея Бабича.
«С Сергеем Бабичем судьба свела в далеком 1974 году. Это легендарная личность, настоящий человек-борец», – сказал диссидент, собрат Сергея Бабича Василий Овсиенко.
«В Сергее Бабичи больше всего поражало то, что, проведя более 20 лет в тюрьмах, он сумел сохранить чистоту помыслов, человеческую доброжелательность, твердость убеждений. Кто общался с ним, не сразу догадывался сколько этот человек в жизни пережила. При этом Сергей имел здоровые самоиронию и скептицизм», – отметил преподаватель ЖГТУ Юрий Ущаповский.
Александр Батанов, председатель Житомирского областного отделения Всеукраинского объединения «За поместную Украину»: «Спасибо всем, кто приобщился к открытию памятной доски Сергею Бабичу. Есть мысль одну из улиц города назвать именем Сергея Бабича. Думаю эта идея будет поддержана».
Напомним, 2 августа 2017 года исполнительный комитет Житомирского городского совета, рассмотрев обращение Житомирского областного отделения Всеукраинского объединения «За поместную Украину», предоставил согласие общественному объединению на установку мемориальной доски Бабичу Сергею Алексеевичу на фасаде многоэтажного жилого дома №6 по улице Кафедральной, где он проживал в период с 1994 по 2016 год. 16 августа 2017 года исполнительный комитет Житомирского городского совета утвердил эскиз мемориальной доски.
Сергей Алексеевич Бабич— украинский общественный и политический деятель, диссидент, националист, многолетний узник советских лагерей, где провел в заточении 27 лет и 4 месяца.
После освобождения Сергей Бабич вступил в Украинский Хельсинский Союз, а с ее преобразованием в партию, стал членом Украинской Республиканской партии. С леґалізацією в 1992 году ОУН(б) в Украине под названием «Конгресс украинских националистов» возглавлял ее Житомирскую областную организацию.
Указом Президента Украины. Ющенко № 939/209 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Свободы» от 18 ноября 2009 года «за выдающийся личный вклад в отстаивание национальной идеи, становление и развитие Украинского независимого государства и политическую и общественную деятельность» С. Бабич награжден орденом «За мужество» И степени.
Похоронен 25 августа 2016 года рядом с отцом, матерью, братьями и сестрами в родном селе Рогачей.