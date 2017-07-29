В Житомире открылся новый гипермаркет мебели Rolf, аналогов которому в Украине нет
Если вы планируете смену обстановки в собственном доме, ищете свежие идеи для интерьера и хотите, чтобы ваш дом выглядел уютно, то с сегодняшнего дня у вас есть возможность с легкостью реализовать все свои дизайнерские решения. Все благодаря тому, что в Житомире открылся новый гипермаркет мебели ROLF, аналогов которому в Украине пока нет.
«Мы ожидаем, что рынок мебели будет трансформироваться и будет потихоньку превращаться в то, что уже есть на сегодняшний день в европейских странах. В первую очередь европейские страны на сегодня предлагают действительно качественную мебель, в которой используется оптимальное количество материалов и есть возможность получить оптимальную себестоимость, влияющую на конечную стоимость реализации. И таким образом достигается доступность по цене, доступность по дизайну, по качеству, по наличию, по ассортимента. Мы смотрели на опыт наших западных коллег по отрасли, наследовали эго, изучали и попытались что-то подобное организовать в Украине. Я не буду говорит громких фраз, что это единственный в своем роде. Но могу однозначно сказать, что в таком формате, при таких площадях, с такой подачей экспозиции, в Украине на сегодняшний день подобных заведений нет», – убежден представитель гипермаркета мебели ROLF Андрей Вдовченко.
Здесь вы сможете найти все: начиная от ваз и сувениров, которые могут украсить вашу гостиную или спальню, до целых кухонных комплексов – мечта каждой хозяйки.
«В гипермаркете есть четыре отдела: это товары для дома это кухни, это корпусная мебель и мягкая мебель. Соответственно, в каждом из отделов есть, условно говоря, подотделы, в которых можно найти прихожие, спальни, малые формы мебели, столы, стулья, обеденные группы. В товарах для дома есть ассортимент постельного белья, сувениров, есть замечательные интерьерные приспособления, которые помогут украсить свой дом, сделать его более уютным, красивым и получить то, к чему стремится каждая хозяйка в своей жизни. Мы даем возможность прийти и посмотреть», – рассказывает представитель гипермаркета мебели ROLF.
При посещении супермаркета вы не просто получаете консультацию от профессионалов, это будет нечто большее.
«Самое в этой ситуации интересное, на мой взгляд, что эти товары, которые мы продаем в «товарах для дома», мы используем для декорирования экспозиции. И когда человек может посмотреть, условно говоря, целую комнату, в которой есть предметы мебели, предметы интерьера и создается целостная картина, общее впечатление от того, что может быть реализовано в конкретной квартире, в конкретной комнате, у конкретного человека. То есть принятие решения о покупке становится более легким и доступным, потому что есть возможность увидеть и представит. Это, на мой взгляд, замечательная опция и замечательная возможность для житомирян украсить свои интерьеры и сделать их более домашними, уютными. И все свои дизайнерские замыслы реализовать без ошибок и легко», – убеждает Андрей Вдовченко.
На момент окончательной подготовки этой статьи Житомир.info стало известно, что количество посетителей гипермаркета мебели ROLF в день его открытия превысило все ожидания персонала магазина и консультанты не успевают обслуживать всех гостей. Приглашаем и вас оценить товары, которые предлагает гипермаркет мебели ROLF.
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