В Житомире отпразднуют День индийской культуры и искусства
Август 16, 2017 | Новости | Комментариев нет|
По случаю празднования 70-й годовщины Независимости Индии и 25 лет установления дипломатических отношений между Индией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
В Житомире, 17 августа, в 18:00 часов в Доме культуры состоится День индийской культуры и искусства, при поддержке министерства культуры Правительства Индии и Посольство Индии в Украине и управления культуры Житомирского городского совета.
В программе – выставка индийского искусства цветов «Ранголі» из Индии, а также классические и народные танцы и показ индийского фильма. Вход свободный.