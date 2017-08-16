В Житомире парень разгуливал по улице с охапкой конопли (ФОТО)
Ночью, 16 августа на одной из улиц областного центра сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину. Тот нес охапку растений, по предварительным данным – конопли. Сейчас начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции охоронив Житомирской области.
Во время патрулирования улиц города около 02:00 часов ночи наряд полиции охраны заметил подозрительного прохожего. Мужчина, увидев служебный автомобиль полиции, внезапно занервничал на пытался быстро исчезнуть из поля зрения правоохранителей.
Полицейские остановили прохожего. У него в руках был ворох зеленых растений характерного вида. Затем на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции.
«Выявленное следователи изъяли. Мужчину, 23-летнего житомирянина, доставили в полицейский отдел для выяснения обстоятельств происшествия, в том числе происхождения «урожая», – говорится в сообщении.
Следует отметить, что согласно ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины такие действия наказываются штрафом или исправительными работами на срок до 2 лет, или полугодовым арестом, или ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.