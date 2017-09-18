В Житомире патрульные публично начали спорить за правильность составления протокола (ФОТО)
В Житомире 15 сентября около 16:00 в парке пешие патрульные отреагировали на правонарушение гражданки, которая курила в запрещенном месте. Установив личность гражданки патрульный начал составлять админматериалы, а именно предупреждение относительно совершенного правонарушения. Но вмешалась его коллега, которая сказала, что он неправильно это делает.
На глазах у отдыхающих разгорелся конфликт между патрульными, третий инспектор пытался урегулировать ситуацию и успокаивал коллег. В конце концов они успокоились и, сложив материалы, пошли. Но на этом все не закончилось. Еще в течение получаса патрульные в споре на повышенных тонах решали свои отношения перед горожанами.
«Я пришла с ребенком и подругой в парк, решили пойти по аллее и присели на скамейку. Но тут мы услышали разговор на громких тонах, тогда и поняли, что у кого-то возник спор. Но не обращала внимания и не возвращалась. Потом я услышала грубые слова и некультурную лексику. Вернувшись, я была удивлена, ведь ссорились не какие-то прохожие, а патрульные. Это странно выглядело, ведь они всегда кажутся приветливыми, а здесь публично начали ругаться», – рассказала очевидец Валентина.