В Житомире подростка, который залез на крышу электропоезда, чтобы «заселфитись», поразило током
По предварительным данным, парень забрался на крышу электропоезда и получил травмы от поражения электротоком. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в больнице. Полицией начато расследование. Об этом сообщает отдел коммуникации поліціїЖитомирської области.
В среду, 27 сентября, около 18:50, до Житомирского отдела полиции поступило сообщение о травмировании подростка на одной из железнодорожных путей неподалеку от городского вокзала.
«На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции выяснили, что парень попытался залезть на вагон электропоезда, чтобы сделать фото. Он дотронулся до электрической дуги, в результате чего потерпел поражение. Очевидцем происшествия стал местный охранник, который и вызвал скорую помощь и полицию.
Как выяснилось, 13-летнего житомирянина были госпитализированы в Житомирской областной больнице. По оценкам медиков, в результате электротравмы он получил около 60% ожогов тела и находится в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.
Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия. Предварительная правовая квалификация – ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УКУ.