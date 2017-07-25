В Житомире полицейские задержали мужчину, который ножом травмировал прохожего
Ночью на одной из улиц областного центра, 12 июля между двумя мужчинами возник конфликт: один из них навязывал свое общество женщине, а другой вступился за нее. В результате последний получил ножевое ранение. Его обидчика полицейские установили и задержали через несколько дней. В понедельник, 24 июля подозреваемого в нанесении тяжкого телесного повреждения взят под стражу. Об этом сообщает отдел коммуникации поліціїЖитомирської области.
Случайное знакомство в клубе, где работает женщина, обернулось для нее неприятными ночными событиями.
После окончания работы ее взялся проводить один из посетителей, который проявлял чрезмерную настойчивость. На отказ женщины “пообщаться” мужчина не реагировал, а вместе с ней зашел в маршрутку и вышел на ее остановке, продолжая преследовать.
На улице женщина обратилась за помощью к первому встречному, наглядно знакомого мужчину, с просьбой провести ее до дома, где она живет. Такое развитие событий не понравился наполеливому провожатому и между мужчинами возникла потасовка, в ходе которой наглый “кавалер” нанес проникающее ножевое ранение оппоненту.
44-летнего мужчину госпитализировали в больницу с диагнозом повреждение внутренних органов. Обидчик с места происшествия исчез.
“Его личность удалось установить благодаря камерам визуального наблюдения, в обзор которых человек попадал в тот вечер вблизи развлекательного заведения и по маршруту движения женщины. Он оказался 35-летним жителем областного центра, ранее уже привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений”, – рассказал начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока.
Задержали мужчину полицейские еще за несколько дней. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и взят под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.