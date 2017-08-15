В Житомире полицейские изъяли растения мака в трех местных жителей (ФОТО)
Правоохранители обнаружили на вул. Киевской, площадях Победы и Соборной в прохожих растения мака. Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции в Житомирской области.
«Во время поверхностной проверки в рюкзаке у ранее судимого 44-летнего житомирянина полицейские обнаружили 187 растений снотворного мака. Еще 83 растения наркосодержащего зелья нес в пакете его «коллега», 39-летний житель областного центра. А у 38-летней житомирянки обнаружили 183 растений мака», – говорится в сообщении.
На местах событий работала следственно-оперативная группа полиции. Обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование.
В настоящее время продолжается дальнейшее выяснение обстоятельств событий, в том числе и происхождение наркосырья, в рамках уголовных производств, начатых по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
За такие действия может грозить штраф или исправительные работы на срок до 2 лет, или полугодовой арест или ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.