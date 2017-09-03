В Житомире полиция изъяла у прохожего наркотики
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники криминальной полиции Житомирского ОП ГУНП обнаружили у жителя Коростышевского района шприц с опием. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.
1 сентября на одной из улиц областного центра оперативники остановили 41-летнего ранее судимого жителя Коростышевского района, который, по имеющейся информации, мог переносить с собой наркотические средства.
В ходе поверхностного осмотра мужчины правоохранители обнаружили и изъяли у него шприц, полностью заполненный жидкостью коричневого цвета с характерными признаками ацетилированного опия.
Работники следственно-оперативной группы задокументировали и изъяли обнаруженное. Сейчас вещество направлено на исследование в Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.
Соответствующая информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УКУ.
За подобные противоправные действия действующим законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, полугодового ареста, ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет.