В Житомире презентовали профессиональный волейбольный клуб, который пока не будет играть в городе
В Житомире презентовали профессиональный волейбольный клуб, который будет бороться за места в Первой лиге Чемпионата Украины по волейболу. Обновленную команду создали на базе черняховского «Хоросу».
По словам чиновников облсовета и администрации, других житомирских волейболистов, которые хотят играть на профессиональном уровне, власть готова поддерживать, однако в перспективе будет поддерживать один клуб.
«Рано или поздно мы должны прийти к тому, что должна быть одна профессиональная команда. Задача ребятам поставлена однозначно выиграть Первую лигу. После тех результатов, которые они имеют, я думаю, что это им по силам», – сказал председатель Житомирского облсовета Владимир Ширма.
В тренерском штабе новосозданного клуба говорят: пока собрано оптимальный состав, который хорошо показал себя в последних двух турнирах, в Житомире и Черновцах.
«Молодая Команда в данном составе, но очень перспективная. Основу команды у нас составляют на сегодняшний момент дефлимпийцы, наши житомиряне. Капитан у нас Метель Игр. Есть также профессиональные игроки, которые уже поиграли в высшей лиге и в первой лиге. Задачи стоят у нас очень высокие, потому что мы намерены успешно завершить этот сезон и в следующем сезоне играть в Высшей лиге Чемпионата Украины»,- рассказал главный тренер ВК «Житичи» Сергей Терейківський.
Начнут свои выступления в Первой волейбольной лиге «Житичи» уже через месяц, однако пока житомирские зрители не смогут увидеть выступления клуба на домашних площадках.
«В этом сезоне у нас все игры выездные. Но если мы попадем в финальную часть, а финальная часть – это команды, которые борются за места с первого по четвертое, то мы будем просить директорат федерации волейбола Украины, чтобы нам разрешили принять тур. Если наша мечта будет осуществлена, то будем играть в этом зале», – пояснил главный тренер клуба.