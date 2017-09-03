В Житомире состоялся спортивно-оздоровительный фестиваль “Полесский дракон”
В субботу, 2 сентября, на спортивные базе «Спартак» состоялся второй спортивно-оздоровительный фестиваль «Полесский дракон». Участие в фестивале приняли шесть команд города Житомира: «Z-Dragon», «Полиция», «Адреналин», «Fitness 2000 ОШВСМ», «Колос», «Ощад банк». Тренировал все команды Президент федерации по гребле на лодках «Дракон» Дмитрий Мороз.
«На протяжении всего лета команды активно посещали тренировки. У меня нет фаворитов – каждый из них стал для меня родным. Поэтому надеюсь, что результаты заплывов никому не испортят настроение», – отметил Дмитрий Мороз.
Поздравил участников со стартом фестиваля Виктор Малюта, начальник отдела физического воспитания и спорта:
«От имени управления по делам, семьи, молодежи и спорта поздравляю всех присутствующих со стартом фестиваля гребле на лодках дракон. Очень приятно, что в нашем городе так много поклонников этого замечательного, яркого, зрелищного и утомительного вида спорта. Очень приятно наблюдать что его популярность растет и надеемся, что на следующий год количество команд станет больше».
Команды приняли участие в шести заплывах: три – на дистанцию 200 метров и три – на 500 метров.
Результаты соревнований на дистанции 200 метров победу одержала команда «Адреналин», второе место заняла команда «Fitness 2000 ОШВСМ», третье – «Полиция».