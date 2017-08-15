В Житомире спасатели деблокировали тело женщины из искореженного результате ДТП автомобиля (ФОТО)
В Службу спасения «101» 15 августа в 09:22 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на одной из улиц г. Житомир. По вызову немедленно выехали бойцы аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС в области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.
Выяснилось, что в припаркованную на обочине фуру въехал легковой автомобиль “ВАЗ-2101”. В результате этого погибла пассажирка легковушки. Водители обоих автомобилей остались невредимы. Еще два пассажира ВАЗа с различными травмами были доставлены медиками скорой помощи в областной больнице.
Чтобы достать тело погибшего из легковушки, спасателям пришлось сначала срезать крышу и передние двери машины и нагнуть их к земле. И только после этого они смогли разогнуть сиденья и деблокировать тело пассажирки.