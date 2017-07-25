В Житомире участковые офицеры задержали «на горячем» велокрадія
Мужчину, который пытался украсть велосипед, заметил его владелец. На крик о помощи оперативно отреагировали полицейские, которые находились неподалеку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
“Едва не потерял свой велосипед 47-летний житомирянин, оставив его без присмотра на улице возле местного магазина. Двухколесник попытался присвоить прохожий. Владелец заметил это и крикнул о помощи. Велозлодія задержали участковые офицеры полиции, которые находились неподалеку от места происшествия”, – говорится в сообщении.
Как выяснилось, любителем чужих велосипедов является 27-летний житель Чудновского района. Мужчина уже был ранее судим за имущественные преступления.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Согласно ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины тайное похищение чужого имущества наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 3 лет.